- Ucraina ar putea fi nevoita sa fie de acord cu renunțarea la o parte din teritoriul aflat prezent sub ocupația forțelor ruse daca dorește sa adere la NATO, a declarat marți, 15 august, un inalt oficial al Alianței Nord-Atlantice, potrivit Sky News.Stian Jenssen, care este șeful de cabinet al secretarului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Ucraina va deveni membru al Alianței nord-atlantice, dar invitația va fi lansata in momentul in care „aliații vor fi de acord ca toate condițiile sunt indeplinite”. Șeful NATO a prezentat un pachet de masuri in trei parți, pe mai mulți…

- Președintele ucrainean a aterizat marți (11 iulie) la Vilnius, unde liderii țarilor membre NATO, reuniți la summit, urmau sa discute despre o posibila aderare a Ucrainei la Alianța. Kievul face presiuni pentru a i se permite rapid sa intre in alianța occidentala, care sa-i asigure garanții reciproce…

- Decizia președintelui american Joe Biden de a accepta livrarea de muniții cu dispersie pentru Ucraina este o masura „temporara”, a declarat consilierul pentru securitate naționala Jake Sullivan, adaugand ca va fi o chestiune de „luni” pana cand Kievul va acoperi un deficit de muniții, relateaza CNN.Sullivan…

- Președintele SUA, Joe Biden, va avea doua intalniri bilaterale la nivel inalt cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy, in marja summitului Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius, Politico. Potrivit publicației, marți, 11 iulie, Biden se va intalni cu…

- Ucraina "nu se va alatura NATO" la finalul summitului de la Vilnius, care va avea loc saptamana viitoare, a anunțat vineri, 7 iulie, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta declaratie intervine intr-un moment in care presedintele…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News.Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De…