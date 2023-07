A fost lansată licitația pentru reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale 15 de pe strada Chișoda Primaria Municipiului Timișoara a lansat licitația pentru lucrarile de reabilitare la Școala Gimnaziala nr. 15 de pe strada Chișoda, dupa ce consilierii locali au aprobat actualizarea valorii investiției. Reabilitarea școlii se realizeaza cu fonduri europene. Imbunatațirile ce vor fi aduse unitații de invațamant vor contribui la scaderea abandonului școlar și ridicarea nivelului educațional pentru copiii ... The post A fost lansata licitația pentru reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale 15 de pe strada Chișoda appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

