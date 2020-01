A fost lansata licitatia pentru proiectarea Spitalului regional din Cluj. Peste 800 de paturi pentru pacientii din Vest

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații reacționeaza dupa ce un bolnav a fugit de la Spitalul Sapoca și s-a spanzurat, precizand ca inspectorii DSP vor face un control, iar o echipa va evalua și paza din acea instituție spitaliceasca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se planuieste bugetul! Guvernul Orban critica…

- Ministerul Sanatatii a demarat, vineri, procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare si de asistenta tehnica pentru Spitalului Regional de Urgente din Iasi, se arata intr-un comunicat de...

- Potrivit Ministerului Sanatatii, proiectele pentru spitalele regionale de la Iasi, Cluj si Craiova au toate avizele in termen conform certificatelor de urbanism, inclusiv acordul de mediu, iar semnarea contractelor de finantare este estimata pana la inceputul lunii februarie 2020. "Lansarea marilor…

- Ministerul Sanatatii a demarat, vineri, procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare si de asistenta tehnica pentru Spitalului Regional de Urgente din Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis de minister. Potrivit sursei citate, procedura de licitatie restransa pentru achizitia…

- Conform studiului de fezabilitate, costurile necesare pentru construirea si operationalizarea SRU Iasi ajung la circa 500 milioane euro, dar aceasta suma poate suferi modificari in urma intocmirii proiectului tehnic. Contractul consta atat in servicii de proiectare, cat si in servicii de asistenta tehnica.…

- In urma articolului aparut in ziarul nostru, in cadrul caruia familia adolescentului de 14 ani din Campulung Moldovenesc lovit in urma cu o saptamana de un tren solicita sprijin financiar pentru cele sapte intervenții chirurgicale de care are nevoie tanarul pentru vindecare, conducerea spitalului ...

- Guvernul va finaliza de urgenta demersurile pentru obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Iasi, Cluj si Craiova, pentru inceperea cat mai rapida a licitatiilor publice si a constructiei si va sustine adoptarea legii vaccinarii si a legii preventiei, prevede programul de guvernare…

- Spitalul de Boli Cronice din Campeni a fost dotat recent cu un aparat ecograf de ultima generație, achiziționat cu fonduri obținute de la Ministerul Sanatații. Valoarea totala a fondurilor se ridica la 3,3 milioane de lei, iar una dintre cele mai importante achiziții o sa fie un computer tomograf, primul…