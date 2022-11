Stiri pe aceeasi tema

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 16-21 (13-6) de reprezentativa Uruguay, duminica, intr-un meci-test disputat pe Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf" din Bucuresti, oaspetii adjudecandu-si si Cupa Santander, trofeu pus la dispozitie in meciurile directe ale celor…

Reduceri de peste 360 de milioane de lei la 1,5 milioane de produse vor fi disponibile pe data de 11 noiembrie, ziua oficiala "Black Friday" in Romania, a anuntat, luni, retailerul online eMag, intr-o conferinta de presa.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Skopje, de campioana mondiala Olanda, scor 29-28 (14-12), in primul meci din grupa C a Campionatului European. Urmatorul meci, luni, cu campioana olimpica Franta.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, dupa ce a invins echipa Spaniei cu scorul de 25-23 (10-8), sambata, in Complexul Sportiv si de Agrement Unirea.

Prima doamna a Turciei a hranit primele doamne din 15 țari cu mancare naționala, informeaza Dailysabah.

Nationala de polo masculin a Romaniei a invins, marti, cu scorul de 11-10, dupa loviturile de departajare, echipa similara a Israelului, in cadrul meciurilor pentru clasarea finala pe locurile 9-12 la Campionatul European de la Split, potrivit news.ro.

Nationala de polo feminin a Romaniei a incheiat prima sa participare la un Campionat European pe locul 11. Luni, tricolorele au invins, scor 9-5, Slovacia, la Split, potrivit news.ro.

Nationala de polo masculin a Romaniei a remizat vineri, la Split, cu reprezentativa Olandei, scor 12-12, in ultimul meci din grupa C a Campionatului European, si va continua in faza play-off, pentru un loc in sferturile de finala, anunța news.ro.