A fost lansat cel mai recent update major pentru Windows 11

Asa cum anunta in cursul saptamanii trecute, Microsoft a lansat cel mai nou update major pentru sistemul de operare Windows 11. Windows 11 23H2, ultimul mare update lansat de Microsoft anul acesta pentru cea mai recenta versiune de Windows, este acum disponibil si poate fi instalat prin Automatic Updates. Update-ul include un numar semnificativ de noutati, in frunte cu functiile de inteligenta artificiala care sunt integrate direct in sistemul de operare. Sub egida Windows Copilot, AI-ul companiei va fi la dispozitia utilizatorilor nu doar pentru a raspunde la intrebari, ci si pentru a realiza…