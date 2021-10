Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 august 2020, mașina în care se afla Lucian Bode a fost implicat într-un accident rutier pe DN7, în zona localitatii Draganul, din judetul Arges. Din primele cercetari a rezultat ca mașina marca Volkswagen Touareg în care se afla…

- Dosarul accidentului in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul General. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dosarul accidentului a fost clasat. Conform surselor citate, nu s-au intrunit elementele constituitive ale…

- Scene de film, luni pe drumurile din Botoșani, unde polițiștii de frontiera au urmarit kilometri buni mașina unui contrabandist de țigari. Dupa o cursa nebuna și focuri de arma trase inspre cauciucuri, șoferul a fugit, dupa care și-a incendiat mașina și a fugit prin porumb, se arata in comunicatul…

- FOTO: ArhivaO tanara de 29 de ani a fost lovita din plin de o mașina condusa de un barbat de 69 de ani din Cluj-Napoca. Aceasta traversa pe trecerea de pietoni cand mașina a acroșat-o.„Poliția a fost sesizata in jurul orei 12.35 cu privire la producerea unui eveniment de circulație in municipiul Cluj-Napoca.Din…

- Fostul sef al Politiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, contesta in justitie decizia primarului Gabriel Plesa, ptin care l-a demis din functie. Ilcu a atacat in contecios administrativ dispozitia primarului din data de 12 mai 2021, prin care a fost destituit. Dosarul a fost inregistrat in 2 august 2021,…

- Accidentul teribil a avut loc, luni dimineața, in localitatea Mihaiești, din județul Argeș, unde autoturismul in care se aflau doi adulti si 5 copii a fost spulberat de un TIR. In urma impactului extrem de puternic o fetița de 12 ani a murit, iar alți doi copii sunt in stare grava, scrie Jurnalul de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este restrictionat joi, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, pe tronsonul kilometric 100 - 103, pe raza localitatii Oarja, judetul Arges. A doua banda de circulatie este restrictionata…

- In 30 august se implinește un an de la accidentul rutier provocat de mașina SPP in care ministrul Lucian Bode se „odihnea” pe bancheta din spate. Mașina oficialului a depașit o coloana de autovehicule aflate in trafic, pe linie continua, apoi a lovit un autoturism care circula din sens opus. Au fost…