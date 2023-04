A fost inaugurată clădirea care va găzdui reconstituirea unui sanctuar vechi de peste 7.000 de ani din Banat Astazi a avut loc inaugurarea cladirii de la Parța in care va fi reconstituita o replica a celei mai importante descoperiri din așezarea neolitica descoperita langa malul Timișului, un sanctuar unic in Europa, datat in jurul anilor 5200 – 5100 i.Ch. Proiectul „Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului in zona transfrontaliera […] Articolul A fost inaugurata cladirea care va gazdui reconstituirea unui sanctuar vechi de peste 7.000 de ani din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- In localitatea Parța, aflata la 15 kilometri de Timișoara, s-a construit, din fonduri tranfrontaliere Romania-Serbia, un muzeu care va adaposti un sanctuar neolitic vechi de peste 6.000, descoperit in zona in anii '70.

- Un punct muzeal care apartine de Muzeul National al Banatului Timisoara va fi deschis in localitatea Parta, aflata la mai putin de 20 de kilometri de Timisoara. Acesta va gazdui o replica a singurului sanctuar neolitic, vechi de peste 6.000 de ani, care a fost descoperit in Romania.Lucrarile de amenajare…

