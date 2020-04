A fost ignorat CUIBUL coronavirusului? Schema de pornire

Toyota recunoaste ca nu poate concura Tesla si se aliaza cu chinezii de la BYD

Cel mai mare producator de automobile din Japonia, Toyota Motors a ales sa faca o alianta cu chinezii de la BYD pentru a da nastere unor masini electrice in anii care urmeaza. Numele companieie este BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO., LTD. (BTET)… [citeste mai departe]