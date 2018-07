Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii canadieni l-au identificat pe autorul atacului armat de la Toronto ca fiind Faisal Hussain, un barbat in varsta de 29 de ani despre care familia lui afirma ca suferea de probleme psihice grave, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Probleme in timpul vizitei pe care Donald Trump a intreprins-o in Marea Britanie. Un agent al Serviciului prezidential de protectie din SUA a facut accident cerebral in timpul vizitei presedintelui Donald Trump in Marea Britanie si a murit, informeaza Sky News si USA Today.

- Marti, purtatorul de cuvant al primariei orasului a precizat: „Familia se afla deja in Romania. Expulzarea a avut loc luni si s-a derulat linistit, fara probleme". In principiu, cetatenii Uniunii au dreptul de a circula liber in Uniunea Europeana, de a intra si de a ramane in orice alt stat membru al…

- In premiera, cinci persoane din Romania și-au pierdut dreptul la libera circulație in Germania, deși este vorba de cetațeni europeni. Familia care locuise in Gelsenkirchen, oraș din bazinul Ruhr, a fost expulzata de pe teritoriul Germaniei și trimisa inapoi in țara. Marți, purtatorul de cuvant al primariei…

- Lora a vorbit despre relația cu Ionuț Ghenu. Artista a marturisit ca nu este totul roz intre ei, tot timpul, insa de fiecare data, trec cu bine peste momentul tensionant, discutand. „Suntem oameni maturi. Discutam și gasim calea de mijloc!”. Ionuț Ghenu și Lora au vorbit despre cum le merge si cat de…

- Ministerul Educatiei anunta ca, din motive tehnice ce tin de gazduirea serverului, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat in permanenta, dar organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a nu sunt afectate de aceasta problema tehnica, scrie news.ro."Din motive…

- Boxerul canadian Adonis Stevenson si-a pastrat titlul de campion mondial la categoria semigrea, versiunea WBC, dupa ce a terminat la egalitate meciul cu suedezul Badou Jack, disputat sambata seara la Toronto. Stevenson (40 ani), detine din iunie 2013 centura cu diamante la aceasta categorie,…

- Rasturnare de situație in cazul atacului cu arma din Borșa. Indivizii care au tras cu arma in familia unui borșean,continua sa amenințe cu moartea. Vezi ce mesaje a primit victima dupa ce a fost atacat! Cazul de la Borșa ia amploare. Daca in urma cu 2 zile o familie a fost trezita in plina nopate de…