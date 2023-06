Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din Italia risca o amenda de cel puțin 15.000 de euro și pana la cinci ani de inchisoare pentru profanarea Colosseumului. Se precizeaza ca tanarul, a carui identitate este inca necunoscuta, a gravat cu chei numele sau și al iubitei sale (Ivan + Haley 23) pe unul dintre zidurile Amfiteatrului…

- Arbitrii romani afiseaza inaintea meciurilor din aceasta etapa a Superligii mesajul: "Fara discriminare de gen", ca urmare a declaratiilor facute de Gigi Becali la adresa Iulianei Demetrescu, in etapa precedenta, cand aceasta a condus la centru partida FC Voluntari – CS Mioveni. Primii care au aratat…

- Partidul Conservator, al premierului Rishi Sunak, a inregistrat rezultate slabe in scrutinul local desfasurat in Anglia, parte a Marii Britanii, principalul castigator fiind Partidul Laburist, aflat in opozitie, alegerile fiind considerate un test inaintea alegerilor parlamentare.Rezultatele preliminare…

- O masina veche de 100 de ani, unicat in Romania, a participat la parada RETRO din Iasi. In intreaga lume mai sunt doar 250 de exemplare. Gabriel Garlea, organizator eveniment: "Este un Ford din 1914, in proportie de 99- original, 1- neoriginal este aceasta bancheta." Masina, o raritate, i-a cucerit…

- Fosta candidata la președinția franceza, Marine Le Pen, a declarat intr-un interviu pentru El Pais, ca situația din Ucraina este extrem de complicata, in condițiile in care Europa ar avea de suferit indiferent de cine ar ieși invingator din acest razboi devastator.„Daca Rusia caștiga razboiul, va fi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord ca, pe fondul numarului mare de calatori in perioada sarbatorilor pascale, 8-11 aprilie 2023, politia de frontiera britanica…