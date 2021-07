A fost filmat momentul EXPLOZIEI de la PETROMIDIA! VIDEO Momentul exploziei de la Petromidia a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand avea loc deflagrația care a ranit trei persoane și a dus la declararea planului roșu de intervenție. Sursa video Emil Muntean (Targu Mureș): In zona platformei Petromidia a avut loc vineri la pranz o explozie in care au fost ranite trei persoane. Din primele informatii incendiul se manifesta violent. A fost declanșat planul roșu de intervenție, a declarat Silviu Coșa, prefectul județului Constanța. iar locuitorii din zona au primit un mesaj prin RO Alert. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

