Stiri pe aceeasi tema

- La Targoviște a avut loc dezbaterea „Educația formala și non-formala in perspectiva Anului European al Competențelor „, nu au lipsit prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, eurodeputatul Victor Negrescu …

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și conducerea Companiei de Apa au facut o vizita de lucru la Dragomirești, Manești și Tatarani, unde se lucreaza la extinderea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare! „Astazi, alaturi de conducerea Companiei de Apa Targoviște – Dambovița și primarii…

- Lucrarile de modernizare de la stadionul „Eugen Popescu”, incepute in iunie 2019, au intrat in linie dreapta și e posibil ca jucatorii Chindiei sa evolueze totuși la Targoviște in ultimele doua runde de pe teren propriu din acest sezon. ...

- In cateva luni vor incepe lucrarile la noul stadion de la Targoviște, ce va fi construit in zona Dambovița Mall cu fonduri europene, prin Compania Naționala de Investiții! Proiectanții s-au aflat ieri la Targoviște și, potrivit președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, urmeaza obținerea…

- A treia sesiune a Programului Județean de Dezvoltare Locala (PJDL), unic in țara in administrațiile din țara, lansata astazi in Dambovița! Este singurul program de la nivel național prin care o administrație publica județeana cofinanțeaza proiectele de infrastructura rutiera și investițiile primariilor…

- De 8 Martie, in județul Dambovița, PSD a defilat prin școli, cu toata camarilla, imparțind flori și calendare cu candidații, practici interzise de lege. Membrii de partid nu au fost singuri in acțiunea de campanie electorala, ci au avut complici chiar inspector școlari, potrivit informațiilor obținute…

- Veste excelenta pentru copiii talentați din Targoviște și Dambovița! Liceul „Balașa Doamna” din Targoviște vizeaza extinderea specializarilor din acest an. Instituția de invațamant intenționeaza autorizarea unei noi specializari – Coregrafie, inscrisa in aceeași direcție artistica, precum specializarile…

- Veste excelenta pentru infrastructura rutiera a zonei de sud a județului Dambovița! Astazi președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, a semnat acordul de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu, un proiect in premiera propus de actualul președinte al CJ și așteptat cu…