A fost ­descifrat ­secretul ­solidităţii ­deosebite a ­betonului din ­perioada Cum au reusit constructiile romane, de exemplu apeductele si Panteonul din Roma, sa reziste atat de bine in fata trecerii timpului? Aceasta intrebare ii intereseaza de multa vreme pe oamenii de stiinta, a informat AFP, preluata de Agerpres. Cercetatorii americani si europeni sunt de parere ca au descoperit, in sfarsit, secretul longevitatii deosebite a acestor minuni ale arhitecturii, vechi de aproximativ 2.000 de ani: un beton capabil sa se repare singur. In timp ce unele dintre cladirile moderne cad in ruina dupa doar cateva decenii, autorii noului studiu spera ca descoperirea lor va putea contribui… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

