- Primarul general, Gabriela Firea, a inaugurat marți Muzeul Copiilor. Acesta are 110 incaperi, este structurat pe secțiuni tematice, care acopera domenii precum tehnologie, geografie, istorie, arta și cultura și are 25 de expoziții interactive permanente. Accesul este gratuit, anunța municipalitatea.…

- "Ma bucur ca un copil, va spun sincer. Este un proiect unic pe care mi l-am dorit din tot sufletul, pentru toti micutii bucuresteni, dar si pentru cei care ne viziteaza din toata tara! Un loc in care copiii si parintii vor trai o experienta unica si vor dori cu siguranta sa revina", a anuntat Gabriela…

- PNL, alaturi de Alianta USR-PLUS, a demarat strangerea de semnaturi in Capitala pentru candidatul unic al Dreptei Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat ca lupta sa e pentru toti bucurestenii care vor sa traiasca intr-un oras mai bun. Liderul PNL Bucuresti Violeta Alexandru a adaugat…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu sustine ca si-ar dori o confruntare directa cu Victor Ponta si Gabriela Firea pentru primaria Capitalei pentru ca ”niciunul nu cunoaste Bucurestiul”. Traian Basescu crede ca Victor Ponta nu va ajunge presedinte nici in 2024. ”Asta nu o sa se maturizeze nici la 80…

- In premiera, Bucureștiul a urcat pe primul loc in topul național cu cele mai multe cazuri de coronavirus oficial raportate. Capitala are 4.260 de cazuri de coronavirus, fiind urmat de Suceava, cu 9 cazuri mai puțin. Gabriela Firea explica insemnatatea cifrelor oferite de Guvern. ”Nu este vorba despre…

- Muzeul Copiilor, spatiu expozitional educativ, creativ si inovativ, va fi infiintat in Bucuresti, pe bulevardul Decebal, iar inaugurarea lui este programata sa aiba loc in toamna acestui an potrivit news.ro.Initiativa, se arata intr-un comunicat remis News.ro, a apartinut primarului general…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, la propunerea Gabrielei Firea, hotararea privind inființarea, in Capitala, a unui Muzeu al copiilor. Instituția va funcționa intr-un spațiu de 1.800 mp, situat pe bd. Decebal nr. 11. „Deschidem in aceasta toamna Muzeul Copiilor. In aceasta…