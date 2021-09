A fost demis cel mai longeviv antrenor din Liga 1

Academica Clinceni a anuntat, miercuri, ca Ilie Poenaru nu mai este antrenorul echipei ilfovene. Poenaru a pregatit echiipa de langa București, din ianuarie 2018, fiind cel mai longeviv technician din Liga I. “S-a incheiat o era la Academica Clinceni. A fost un ciclu de 3 ani jumatate care a pus comuna Clinceni pe harta fotbalului romanesc. Colaborarea dintre Academica Clinceni si Ilie Poenaru a ajuns la sfarsit. Ilie Poenaru este antrenorul care a reusit performante remarcabile cu Academica Clinceni. Mai intai a fost promovarea in Liga I, apoi mentinerea in primul esalon intr-un an extraordinar…