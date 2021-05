Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab a avut loc duminica dimineața in zona seismica Vrancea, potrivit infp.ro. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca sismul a fost inregistrat duminica, 9 mai, la ora 03:15:29, in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea de…

- O mișcare telurica a avut loc in țara, in urma cu cateva ore, mai exact in cursul nopții de luni spre marți. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul – care a avut 3 grade pe Richter – a avut loc pe 3 mai, la ora […] The post…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in dimineața zilei de marți, 27 aprilie. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe site-ul instituției, reiese ca seismul, unul slab, de 2,9 grade pe scara Richter. A avut loc la ora 06:40,…

- A fost cutremur, duminica, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in urma cu aproximativ o ora, respectiv la 13:03, in zona seismica Vrancea – Buzau, la adancimea de 134 de kilometri. Din cate s-a mai anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs, duminica, in Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul...

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter a avut loc vineri seara, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP)

- S-a cutremurat pamantul, vineri dimineața, in Romania! Seismul, de 3,2 grade pe Richter, a avut loc la ora 05:20, in județul Vrancea, fiind incadrat la categoria cutremurelor slabe. Din cate au anunțat reprezentanții Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- O mișcare telurica s-a produs, miercuri, in Romania. Cutremurul din ultima zi a lunii martie a avut loc in zona Vrancea- Buzau, la ora 12 și 21 de minute, la o adancime de 111 kilometri. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul…