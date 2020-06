O echipa de oameni de știința de la Universitatea din Buffalo și Roswell Park Cancer Institute, SUA, a reușit sa creeze un hibrid șoarece-om, o ființa care are cea mai mare proporție de celule umane inregistrata pina acum. ADN-ul organismului hibrid, care poarta denumirea de „himera”, este in proporție de 4% uman, potrivit Popular Mechanics. Jian Feng, specialist in neuroștiințe și in celule stem,