- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…

- Meteorologii au emis,in aceasta dupa-amiaza, Cod roșu de vreme rea pentru județul Timiș, avertismentul fiind transmis și autoritaților locale județene. Vizate de The post Cod roșu și acoperișuri luate de vant in Timiș. Autoritațile sunt in alerta maxima appeared first on Renasterea banateana .

- Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundații valabila pe mai multe rauri din județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Valcea, pana la ora 24.00, potrivit Mediafax.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, sunt vizate raurile din bazinele hidrografice:…

- Miercuri inca 16 oameni au murit rapuși de coronavirus, virusul ucigaș, bilanțul morților ajungand la 498 de morți. Cele 16 victime sunt din București, Teleorman, Galați, Ilfov, Neamț, Timiș, Mureș, Argeș, Caras-Severin și Botoșani. In felul acesta județul Teleorman iși platește tributul catre virusul…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați in aceasta dimineața sa intervena pentru lichidarea unui incendiu de pașune impadurita, in apropierea localitații Tomești din județul Timiș. Incendii masive de vegetație au fost semnalate in aceasta perioada și in județele Hunedoara și Caraș-Severin.…

- Numarul de oameni care au fost confirmați ca infectați cu noul coronavirus pana la data 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, este de 2.460 de cazuri. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate - 84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 ...

- ■ 2.245 de cazuri confirmate Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16…