- Roxana Nemeș a fost ceruta de soție, in urma cu o luna de zile insa abia acum a impartașit momentul pe rețelele de socializare. Invitata la Star Matinal, cantareața a vorbit despre modul inediat in care a spus ”Da”, dar și despre cand va fi marele eveniment.

- Roxana Nemeș a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Blonda a povestit in cadrul emisiunii Acces Direct, despre modul inedit in care barbatul a facut pasul cel mare. Roxana a fost ceruta in casatorie, in centrul Capitalei, sub…

- Romania ramane in topul primelor 10 tari care genereaza un numar record de turisti care aleg sa iși petreaca vacanța in Israel, doar in luna decembrie fiind asteptati aproximativ 7.500 de romani, informeaza Ministerului Turismului din...

- Romania este pe cale sa devina unul dintre locurile preferate pentru realizarea de productii cinematografice de clasa A, datorita sistemului de taxe, apreciaza productoarea Erica Lee, care a lucrat aici si va reveni cu productia „The Asset”, in care vor juca Michael Keaton si Samuel L. Jackson.

- Ionuț Dolanescu este un artist foarte indragit la noi in țara, dar și in afara atunci cand canta pentru romanii plecați de mult timp peste hotorare. Cantarețul de muzica populara a pus fiecare banuț deoparte, iar de-a lungul timpului a reușit sa-și faca o avere uriașa departe de Romania, in America.

- Simona Halep, 28 de ani, a plecat in vacanta cu iubitul ei, Toni Iuruc, imediat dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor 2019, scrie romaniatv.net. Cei doi au ales o destinatie exotica, in Insulele Maldive. Simona Halep se mentine in forma prin plimbarile zilnice pe care le face cu bicicleta, lucru…

- 'As vrea sa ma refer la programul de guvernare, la sectiunea Turism, pentru ca s-a intamplat un lucru extrem de grav, din punctul meu de vedere. A fost desfiintat Ministerul Turismului. (...) Actuala guvernare propune, noul guvern a gasit de cuviinta sa desfiinteze Ministerul Turismului. In loc…

- Tiberiu Albu, fost caștigator la emisiunea Vocea Romaniei, de la Pro TV, a vorbit despre viața din prezent intr-un interviu pentru Formula As. In anul 2014, Tiberiu Albu a devenit cunoscut dupa ce a caștigat show-ul Vocea Romaniei, difuzat de Pro TV. Rockerul Tiberiu Albu a facut parte din echipa antrenata…