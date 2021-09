Stiri pe aceeasi tema

- Europa a avut parte in acest an de cea mai calduroasa vara inregistrata pana in prezent, temperaturile depasind usor precedentele doua cele mai ridicate valori consemnate in perioada iunie-august, au anuntat marti oameni de stiinta din cadrul serviciului Copernicus al Uniunii Europene, relateaza…

- Decizia UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 55%, in loc de 40%, pana in 2030, fata de nivelurile din 1990, arata ca decarbonizarea se afla in centrul construirii Europei viitorului, spune Francesco Starace, CEO si Director General al Enel. De asemenea, reducerea decalajului investitional…

- Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug de regimul taliban, trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist", a declarat marti directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, informeaza AFP.

- Luna trecuta, marcata de canicula din estul continentului, a fost a doua cea mai calduroasa luna iulie consemnata in Europa de la debutul inregistrarilor, informeaza agentia DPA. Iulie 2021 a fost semnificativ mai calduroasa decat media in mare parte din nordul, estul si sud-estul Europei,…

- Avand in vedere faptul ca numarul de noi infectii zilnice cu coronavirus este din nou in crestere in multe tari europene, este clar faptul ca valul patru al pandemiei a venit deja in Europa, spune biostatisticanul belgian Geert Molenberghs, relateaza Brussels Times.