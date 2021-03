Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile medicale din Chișinau sunt pregatite sa inceapa procesul de imunizare. Despre aceasta a anunțat astazi, in cadrul ședinței Primariei, Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate.

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat, in ședința din 25 februarie 2021, cu majoritate de voturi, unul impotriva, modificarile ”Regulamentului național de licențiere a cluburilor”. Echipele care solicita licența UEFA sau licența pentru noul sezon de Liga 1, ori certificare pentru…

- Echipa naționala a Republicii Moldova de fotbal in sala a intrecut ieri, cu 3 la 1, naționala Greciei. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, in cadrul preliminariilor Campionatului European 2022 la futsal, naționala moldoveneasca a intrecut, la Chișinau, intr-un meci fara spectatori, echipa naționala…

- Selectionatele Germaniei si Ungariei fac parte din Grupa B a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2023, al carui turneu final va avea loc in Romania si Georgia, echipe calificate direct. Germania si Ungaria sunt doua dintre adversarele Romaniei, alaturi de Olanda,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat stadioanele care vor gazdui primele meciuri de „acasa” ale Romaniei in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Romania a fost repartizata in grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein;Partidele din preliminarii vor avea…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, pentru AGERPRES, ca printre cele mai mari provocari intampinate in 2020 in Liga I au fost programarea meciurilor si anularea "din scurt" atunci cand au aparut cazuri de COVID-19 in randul jucatorilor. "Cele mai mari provocari…

- Fostul internațional moldovean Alexandru Gațcan are planuri ambițioase pentru viitor.Capitanul echipei Krilia Sovetov Samara intenționeaza sa deschida, la Chișinau, propria școala de fotbal care sa-i poarte numele.

- Guvernul de la Chisinau a aprobat la ședința de astazi noua componența nominala a delegației Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control. Aceasta va fi condusa de Ion Solonenco, consultant principal in Biroul politici de reintegrare al Cancelariei de Stat. Conform notei informative la proiect,…