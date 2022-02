A fost amical, nu teatru Fotbaliștii Unirii Slobozia, antrenați de Adrian Mihalcea, se afla in cantonament la Snagov, acolo unde vor ramane pana pe 11 februarie 2022. Pe langa antrenamentele zilnice, Ibrian&Co au un bogat program de meciuri amicale. Deschiderea a fost facuta sambata, 5 februarie a.c., cand, in incinta bazei FCSB, Unirea Slobozia s-a duelat cu omonima din Constanța. Rezultatul final a fost unul surprinzator avand in vedere ca adversara este una dintre echipele aproape retrogradate din al doilea eșalon. A fost, totuși, vorba de un meci amical, venit in mijlocul perioadei de pregatire, cand oboseala poate… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

