O femeie a primit amenda pentru ca a lipit afișe prin care demasca situațiile anormale ce se petrec la Medicina. Mai multe imagini cu afișe care au fost lipite pe stalpi și prin care era denunțata corupția de la Medicina au ajuns virale pe internet. „Stop corupției din stomatologie in UMF Timișoara”, se arata pe afișul pe care, in dreptul unor nume, apar și mai multe sume in euro. Surse din cadrul Poliției Locale Timișoara au declarat ca afișele au fost lipite de o femeie, care a și fost amendata pentru fapta sa, scrie Adevarul. Purtatorul de cuvant al Poliției Locale Timișoara, Daniela Seracin,…