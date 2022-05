A fost aleasă viitoarea siglă a lui Dinamo! Final în procesul de vot Procesul de votare pentru noua sigla a lui Dinamo s-a incheiat. Varianta preferata de suporteri, care a obținut de departe cele mai multe voturi pe Facebook, este caștigatoare! Sigla lui Dinamo incepand din sezonul viitor a fost aleasa. Cele 5 comisii de vot și-au exprimat preferințele, iar varianta care a obținut cele mai multe voturi a fost prezentata oficial de clubul din Ștefan cel Mare. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

