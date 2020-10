Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 15 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 125.009 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- In ultimele 24 de ore au fost 952 de cazuri noi de COVID-19, din 14.670 de teste efectuate. Alte 39 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la Terapie Intensiva sunt internați 492 de pacienți.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.409 cazuri noi, din 24.307 teste efectuate, in creștere fața de ziua de marți. De asemenea, alte 32 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, in timp ce la Terapie Intensiva sunt internați 480 de pacienți.

- Romania se apropie de 67.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.454 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.860 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 66.631 de cazuri de persoane infectate…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.215 cazuri noi de COVID-19, din 19.491 de teste efectuate. Alte 35 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu noul coronavirus, in timp ce la Terapie Intensiva sunt 485 de pacienți.

- Romania a ajuns sambata, 1 august, la 52.111 cazuri de coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.225 de noi infectari, iar 58 dintre ele au fost in Timiș. Au murit, de vineri pana sambata, alte 36 de persoane care era infectate cu COVID-19, iar Romania ajunge la 2.379 de decese.

- Foto: www.rawpixel.com 1.284 de cazuri noi la 22.511 teste și 15 morți sunt datele raportate de autoritați in ultimele 24 de ore, au transmis, sambata, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. In acest moment in spitalele din Romania sunt internate 6.292 infectate cu noul coronavirus, dintre…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile…