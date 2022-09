Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara debuteaza cu un succes clar in Alpe Adria Cup: 88-63 pe terenul formației croate KK Zabok. Doar primul sfert s-a incheiat la egalitate (18-18), apoi jucatorii violeti au caștigat celelalte perioade, cel mai clar pe cea de-a treia, cu 23-11. Gajic – 23 puncte și Kesar –…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu dreptul sezonul cu o victorie intr-o competitie euroregionala. „Leii” s-au impus cu 88-63 pe terenul croatilor de la Zabok in primul meci din Alpe Adria Cup. Alb-violetii se aflau la egalitate cu gazdele croate dupa primul sfert (18-18), iar la pauz aveau…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…

- Echipa de baschet a Timisoarei pleaca miercuri spre Croația pentru primele partide oficiale ale sezonului 2022/2023. Alb-violeții vor disputa doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Mai mult, SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara este prima formație din Romania inscrisa in…

- Victorie mare obținuta de naționala feminina de volei a Romaniei in etapa a patra a preliminariilor Campionatului European 2023. La Piatra Neamt, Romania a invins, cu scorul de 3-1 (19-25, 25-21, 25-19, 25-18), Croația, iar calificarea la turneul final al Campionatului European de anul viitor este foarte…

- Tenismenul Andrei Dinca a incheiat in forța Cupa Pro Tenis Club București! Sportivul clubului nostru, antrenat de Florin Rapeanu, a devenit caștigatorul competiției la categoria U14, dupa o serie de evoluții excelente pe durata intrecerii. In finala concursului, Andrei l-a invins pe Alexandru Tanase…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…

- SCM OHMA Timisoara a fost invitata in ediția 2022-23 a Alpe Adria Cup, competitie care reuneste grupari din zona centrala a continentului. Echipa timisoreana, care a atins play-off-ul Ligii Nationale a beneficiat de un „wild-card”. SCM-ul e prima echipa romaneasca in Alpe Adria Cup, competitie in care…