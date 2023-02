Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez s-a intrunit marți intr-o ședința de lucru in care s-a hotarat convocarea la Beijing intre 26 și 28 februarie celei de a doua sesiuni plenare a celui de-al 20-lea Comitet Central al PCC. Ședința a fost prezidata de secretarul general al CC al PCC Xi Jinping. […] Articolul A doua sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al PCC va avea loc in 26-28 februarie apare prima data in Curierul National .