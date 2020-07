Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 37 de meciuri consecutive fara înfrângere pe teren propriu în prima liga a României, șirul de invincibilitate al lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului a luat sfârșit, duminica seara, dupa înfrângerea dramatica cu CSU Craiova, 2-3. Managerul general…

- Titlul e o afacere incheiata pentru FCSB, in schimb, trupa roș-albastra caștiga detașat disputa jucatorilor eligibili pentru naționala de tineret pe care i-a folosit pe parcursul sezonului, cu peste un sfert mai mult decat Viitorul și aproape dublu fața de CFR Cluj. FCSB are o consolare pentru parcursul…

- CCA a anunțat brigada care va oficia derbiul dintre CFR Cluj și „U“ Craiova, din runda 5 a play-off-ului Ligii 1. Astfel, meciul de duminica, de la ora 20.00, de pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, va fi arbitrat de Istvan Kovacs (Carei). El va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu și…

- CFR CLUJ CRAIOVA. CFR Cluj si Craiova se intalnesc, duminica, de la 20:00, intr-o veritabila finala a Ligii 1. CFR Cluj are sansa sa se desprinda in fruntea clasamentului, in timp ce Craiova se poate apropia la un singur punct de lider, in cazul unei victorii. Despartite de patru puncte in acest…

- Craiova și-a recuperat „motoreta”, dupa o problema musculara la coapsa dreapta, aparuta acum aproape doua saptamani, in amicalul cu Viitorul (0-3). Craiova - Astra se joaca vineri, de la 20:00 și este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Digi, Telekom și Look Tot raul este spre bine. Oltenii regretau…

- Casele de pariuri si-au stabilit deja favoritele pentru lupta la titlu. Astfel, liderul CFR Cluj este vazut ca favorita la titlu numarul 1, cu o cota destul de mica, 1,45. FCSB este a doua, cu o cota aflata la o distanta destul de mare, 4,50. FCSB este la patru puncte in urma lui CFR Cluj,…

- Liga 1, la fel ca toate campionatele puternice din Europa, și-a închis porțile din cauza pandemiei de coronavirus. Au fost anunțate mai multe date pentru o posibila reluare, iar Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat și cum va fi stabilita noua campioana a țarii. Despre cum va fi…