- Potrivit medicului Mircea Onofriescu, in 15 mai la Spitalul Judetean din Piatra Neamt a fost adusa in stare de soc si intubata o femeie care a nascut la domiciliu asistata de o moasa. Femeia, in varsta de 42 de ani, era la prima sarcina si avea trombofilie si scleroza multipla.„Ea a fost la mai multi…

