Profesorul Universitar Dr. Ing. Remus Joldeș, specialist in informatica și calculatoare la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Nascut in 06.06.1949, prof. univ. dr. ing. Remus JOLDEȘ a fost specialist in informatica și calculatoare la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a fost […]