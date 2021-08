Stiri pe aceeasi tema

- O rusoaica a decis sa dea in judecata McDonalds deoarece o reclama a lantului de restaurante in care era prezentat un cheeseburger a facut-o sa isi strice postul in perioada dinaintea Pastelui, in 2019, informeaza foxbusiness.com, arata News.ro. “Cand am vazut panoul publicitar nu m-am putut…

- O locuitoare a orașului Novokuznetsk, din Rusia, a reușit sa salveze un copil de un an și jumatate, care a cazut peste geam. Se pare ca micuțul a ramas pentru scurt timp nesupravegheat, iar ulterior, parinții l-au vazut deja in brațele femeii, scrie SHOK.md cu referire la presa rusa.

- In timp ce in Romania ursii au fost declarati un pericol real, in Rusia ursul Archie a devenit vedeta pe retelele de socializare pentru ipostazele inedite in care se lasa surprins alaturi de stapana sa, Veronika Dichka.

- In timp ce aștepta la coada intr-un McDonald's pentru a comanda ceva de mancare, o femeie din California, SUA, a intrat in travaliu și a dat naștere copilului sau chiar pe tejgheaua restaurantului.