A căzut năpasta peste ”LAS FIERBINȚI”! Nu mai e voie înăuntru ”Las Fierbinți” de la PRO TV este unul dintre cele mai indragite seriale de pe post. Din pacate, insa, restricțiile impuse de autoritați au creat probleme majore pentru actori. Potrivit click.ro, actorii nu mai au voie sa filmeze decat in fața barului lui Bobița, din cauza restricțiilor impuse de autoritați. Basescu a plans in DIRECT! Cine l-a facut sa se emoționeze Același lucru a fost confirmat și de patronul barului, Cristi Neamțu. “Da, este adevarat ca nu mai aveau voie sa filmeze inauntru dupa noile reguli. Au terminat joia trecuta filmarile si acum avem deschis non-stop pentru clientii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In conformitate cu deciziile Comitetului pentru Situații de Urgența, echipa care se ocupa de realizarea serialului de televiziune nu mai au voie sa filmeze in barul ”Las Fierbinți” care, in viața de zi cu zi, are un alt patron, pe Cristi Neamțu. Caci barul satesc exista dinainte de consacrarea filmului…

- Ca in fiecare an, Ziua Nationala a Romaniei este un moment special in Fierbinti. Traditia locului spune ca e ziua in care Vasile, primarul, are o ocazie fabuloasa de a mai fura niste bani din fondurile publice. Daca va reusi si in acest an sa-si puna in aplicare planul, vedem astazi, de la ora 20:30,…

