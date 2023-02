Stiri pe aceeasi tema

- Pe vremea cand eram mici ne uitam la filmele cu James Bond, sau Simon Templar, și visam sa fim cine-știe-ce agenți secreți, cu pistoale, urmariți de baieții rai, și rezolvand mari conspirații. Daca nu ai renunțat inca la acel vis, te anunțam ca SRI face angajari, anunțand și care sunt posturile de care…

- Un test de inteligența creat la celebra universitate americana Princeton, in 2005, de catre psihologul Shane Frederick, a fost conceput pentru a testa capacitatea oamenilor de a se abține sa raspunda instinctual. Acest test are doar trei intrebari, intrebarile par ușoare și cei care raspuns au tendința…

- Chipul lui Eminescu a aparut pe trunchiul unui nuc in Targu Mureș. Ani de zile la rand mama unei fetițe a facut poze in același loc. Abia azi a dat zoom și ce a vazut…e fantastic. Pe tulpina unui nuc aflat pe strada Negoiului din Targu Mureș a aparut un chip despre care putem spune … Post-ul Chipul…

- Alexia Eram a dat de ghinion in vacanța cu Mario Fresh, dupa ce a dat de probleme de sanatate in Bali. Se pare ca destinația exotica nu i-a facut bine inca din prima zi, motiv pentru care a cerut ajutor medicilor din Romania.

- Pele a murit joi, 29 decembrie, in spitalul Albert Einstein din Sao Paulo. Toate marile televiziuni și-au intrerupt programul normal și au transmis vestea trista. Jurnaliștii de la CNN au facut o gafa foarte mare. Au ilustrat intervenția in direct a reporterului cu o poza in care aparea Abedi Ayew Pele,…

- Comisia Europeana verifica in prezent daca fostul sau comisar pentru afaceri interne din perioada 2014-2019, grecul Dimitris Avramopoulos, a indeplinit conditiile in care a fost autorizat in anul 2021 sa lucreze pentru ONG-ul „Fight Impunity” aflat in epicentrul scandalului de coruptie care afecteaza…

- Irinel Columbeanu se mandrește cu fiica sa si a Monicai Gabor. Irinuca a crescut și a devenit o adevarata domnișoara, moștenind calitațile fizice ale mamei sale. Recent, adolescenta a oferit un interviu in presa din Statele Unite ale Americii, spre surprinderea fostului milionar roman. Fiica lui Irinel…

- Georgina Rodriguez a fost in Qatar sa vada primul meci al Portugaliei de la Campionatul Mondial de Fotbal, dar de acolo a plecat in Las Vegas. Logodnica lui Cristiano Ronaldo a postat cateva fotografii dintr-un cazinou. Fanii au remarcat imediat rochia mulata, dar și faptul ca parea acoperita cu dolari.…