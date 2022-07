Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 12 ani și a reușit o performanța greu de egalat la inot! 9 medalii de aur la Campionatul Național de Cadeți. A doborat un record care n-a mai fost depașit de aproape 40 de ani. Numele lui este Luca Pojar. Povestea lui, pe scurt, o aflați chiar acum.

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 47 sec 58/100. Performanța este istorica pentru țara noastra, dar și pentru inotul mondial: ultima oara cand un sportiv a reușit sa caștige la…

- David Popovici doboara record dupa record la Campionatul Mondial de la Budapesta și s-a calificat marți in finala probei de 100 m liber (poate obține a doua medalie de aur, dupa cea de la 200 m liber). Sportivul in varsta de doar 17 ani da dovada de o maturitate ieșita din comun și impresioneaza și…

- David Popovici (17 ani) continua sa scrie istorie la Campionatul Mondial de Natație desfașurat la Budapesta. David Popovici a caștigat semifinala probei de 100 de metri liber, cu un timp de 47:13.00, un record la juniori. Dupa ce a scris istorie in proba de 200 de metri liber, devenind primul campion…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evoluția sa a coincis și cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.

- Inotatorii romani Robert Glinta si David Popovici s-au calificat in finalele probelor de 100 m spate, respectiv 200 m liber, duminica seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…