Stiri pe aceeasi tema

- Poți sa uiți de bicarbonatul de sodiu. Iata produsul care te scapa de mirosurile urate din frigider pentru totdeauna. Daca pana acum te-ai bazat pe bicarbonatul de sodiu sa elimine mirosurile neplacute din frigider, probabil ca ai sesizat ca produsul pur și simplu nu a putut face fața. Iata ce ar trebui…

- Uita de bicarbonatul de sodiu! Ce sa pulverizezi peste perne si saltea pentru a scapa de acarieni. Aceste microorganisme ne pot afecta sanatatea fara sa realizam, de aceea, va recomandam sa urmați cateva sfaturi pe care le dezvaluim in acest articol. Ce se pulverizeaza peste lenjeria de pat și saltea…

- Te-ai fi gandit ca poți folosi bicarbonatul de sodiu și cand vine vorba despre pisica ta? Este cunoscut pentru proprietațile sale nenumarate, dar puțini știau ca poate fi folosit și pentru litiera patrupedului. Vezi la ce ajuta și cum se folosește exact, astfel incat sa obții cele mai bune rezultate.…

- Bicarbonatul de sodiu este un aliment extrem de versatil, care a devenit celebru in ultima perioada. Tot mai multe persoane il folosesc atat cand vine vorba despre ingrijirea personala, curațenie, dar și in bucatarie. Face minuni in multe situații, dar te-ai fi gandit ca poate fi pus peste carnea de…

- Bicarbonatul de sodiu are multiple beneficii. Produsul, nelipsit din gospodaria multora are diverse intrebuințari. Acesta este folosit pentru dezinfectarea suprafețelor. Puțini știu ca bicarbonatul poate fi folosit și in gospodarie. Foarte mulți folosesc bicarbonatul și pentru locul in care stau gainile.…

- Daca exista plante care alunga țanțari, exista și plante care alunga muștele! Deseori este vorba despre aceleași plante care fac nesuferitele insecte sa plece și sa-ți ocoleasca casa. Estențial pentru eficiența acestor plante care alunga muștele este ca acestea sa fie amplasate in locurile strategice.…

- Se intampla uneori sa ramanem fara balsam de rufe in cele mai nepotrivite momente. Insa, balsamul de rufe poate fi inlocuit cu un ingredient pe care-l ai in casa. In acest fel vei putea scapa de mersul la magazin, iar rufele tale vor avea un miros placut. Cu ce poate fi inlocuit balsamul de rufe? […]…

- O piele fara cusur este nu mai puțin decat o dorința universala, atat de mult incat mai multe industrii prospera pe seama ei, dar ai fi uimit sa afli ca secretul pentru o piele frumoasa, clara și stralucitoare se afla chiar in bucataria ta. Cu alte cuvinte, vorbim de legumele și fructele din bucatarie…