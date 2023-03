Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani este cercetat acum de politistii din Constanța dupa ce i-a amenintat pe luptatorii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale care se aflau intr-o misiune. Sindicatul Europol a publicat, miercuri seara, imagini de la intervenția la care au participat și luptatori SAS.…

- La data de 7 martie a.c., in jurul orei 19.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au fost sesizati, de luptatorii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au identificat,…

- „La data de 16 februarie, in jurul orei 14.10, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Cuj-Napoca – Secția 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca un barbat care se afla in proximitatea unei societați comerciale din localitatea Florești, ar fi pierdut un portmoneu…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data de 15 februarie a.c., ora 22.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta, avand permisul…

- La data de 21 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 au defasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale, respectiv mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica. In urma activitatilor, politistii au aplicat 19 sanctiuni…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 13 de ani din Tarlișua, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Ieri, 8 ianuarie,…