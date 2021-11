Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Poliția Falticeni a fost sesizata telefonic despre faptul ca pe str. Ana Ipatescu din acest municipiu, un autoturism a acroșat ușor un imobil. Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au stabilit ca un barbat a condus autoturismul pe str. Ana Ipatescu, din Falticeni, din direcția centru…

- Marți, 26 octombrie, polițiștii s-au deplasat in localitatea Bradațel, comuna Horodniceni, in vederea stabilirii provenienței unei cantitați de material lemnos identificate in timpul efectuarii unei perchezitii domiciliare. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca la domiciliul unei femei de 51…

- Isprava penala facuta de un tanar de 21 de ani din satul Bahna Arini comuna Preutești. Beat fiind a furat o autoutilitara de pe raza satului Rotunda, orașul Liteni, și fara sa dețina permis de conducere s-a urcat la volan și a intrat cu ea in gardul unei locuințe. Accidentul s-a petrecut chiar sub ochii…

- Comunele Dolhești, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Foraști, Fundu Moldovei, Paltinoasa, Preutești intra de duminica, 3 octombrie, pentru 14 zile in scenariul galben dupa creșterea ratei de infectare cu covid peste 2 la mie. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in ședința…

- Caștigatorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2021, cea mai inalta distincție Europeana in domeniu au fost sarbatoriți in aceasta dupa-amiaza in cadrul unei ceremoni de rang inalt ce a avut loc la sediul Fundației Giorgio Cini. Pe parcursul ceremoniei, reprezentanți ai…

- Una din atracțiile comunei sucevene Bilca este biserica veche de lemn care se afla localizata in cimitirul satesc. Este un lacaș de cult ortodox construit in anii 1743-1744 in satul Vicovu de Jos și stramutat apoi in anul 1818 in satul Bilca. Biserica are hramul Adormirea Maicii Domnului, sarbatorit…

