9 octombrie: Este marcată, la nivel naţional, Ziua Holocaustului, instituită prin Hotărâre de Guvern In fiecare an, la 9 octombrie, este marcata, la nivel national, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania, condusa de Elie Wiesel (1928-2016), laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1986. Cu acest prilej, la 11 octombrie 2021, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” organizeaza ceremonia anuala de comemorare a victimelor Holocaustului la Memorialul Victimelor Holocaustului in Bucuresti, incepand cu ora 10:00. La ceremonia depunerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

