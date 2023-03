Stiri pe aceeasi tema

- LA RACOARE… Externat, la cateva zile dupa ce a ajuns in spital impușcat de catre polițiști, scandalagiul din Protopopești, comuna Tacuta, va fi judecat de catre magistrați in stare de arest preventiv. Judecatorii vasluieni au decis, zilele trecute, prelungirea masurii arestului preventiv, ținand cont…

- DECIZIE…Trimisa in judecata in doua dosare penale, Elena Nițescu Duța, patroana clinicii implicate in scandalul fișelor auto false, reușește sa scape de raspunderea penala. Magistrații Tribunalului Vaslui au admis cotestația la executare a acesteia și au anulat toate formele de executare a unei pedepse…

- DECIZIE…Magistratii Curtii de Apel Iasi au admis contestatia vamesilor si politistilor de frontiera pusi sub control judiciar de catre procurorii anticoruptie si au decis cercetara acestora in libertate. Astfel, mai bine de jumatate dintre cei retinuti de DNA in luna ianuarie au avut noroc in fata magistratilor…

- IN SFARȘIT… Dupa aproape șapte ani de așteptare, spațiile unde iși desfașoara activitatea Instituția Prefectului Județului Vaslui intra intr-un amplu proces de reabilitare. Consiliul Județean Vaslui, administratorul cladirii, a alocat fondurile necesare, iar firma de construcții a montat deja schelele…

- Vremea se incalzește de saptamana viitoare, cand temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Procurorii și-au dezvaluit probele impotriva lui Brian Walshe, la Tribunalul Districtual din Quincy, dupa ce au emis un mandat de arestare pentru crima in cazul presupusei morți a soției sale, Ana Walshe.

- Soțul unei femei din Massachusetts, care a disparut in prima zi din 2023, a cautat pe Google „10 moduri de a scapa de un cadavru” și „cum sa oprești descompunerea unui cadavru”. Anchetatorii cred ca Brian Walshe și-a ucis soția, apoi a dezmembrat-o și a aruncat ramașițele, relateaza NBC News.

- CERERE… Arestat, in luna octombrie, dupa ce la percheziții procurorii i-au descoperit in locuința peste 5 kg de cannabis, Bogdan Marius Daniel a cerut magistraților o masura mai ușoara. Ca și in urma cu o luna, instanța a luat act de cererea vasluianului, dar a decis prelungirea mandatului de arestare…