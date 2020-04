Stiri pe aceeasi tema

- La Timisoara locuiesc in jur 60 de mii de persoane cu varsta de peste 65 de ani, iar 10 la suta nu au apartinatori. Potrivit unei ordonante miliare, de ei trebuie sa se ocupe Directia de Asistenta Sociala.

- In urma tot mai multor mesaje ale unor cititori, inclusiv din afara țarii, incepem astazi prezentarea, in serial, a modului in care simt, traiesc, infrunta pandemia de coronavirus campineni aflați peste hotare. Ești din Campina și stai in Diaspora - cum se "traiește" pandemia de coronavirus in orașul…

- UDMR va vota urmatorul Guvern, care trebuie sa fie condus de un premier responsabil și hotarat, declara la RFI liderul formațiunii, Kelemen Hunor. El se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa faca o propunere acceptabila de prim-ministru, dupa consultarile de vineri de la Cotroceni.Kelemen…

- Asociatia Sansa Ta a decis sa le schimbe soarta celor 5 copii si doi adulti din comuna damboviteana Gheboaia, care traiesc intr-un fost grajd, prin construirea unei case. Fundatia a fost deja turnata, iar zilele acestea se lucreaza la zidarie.

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au amendat 12 firme care foloseau practici comerciale incorecte. De asemenea, nu exista o informare a consumatorilor privind producatorul, ingredientele, data valabilitatii sau cea de valabilitate de la deschiderea produsului.

- Viitorul primar la Baia de Aries, cum ni l-a prezentat Ioan Lazar, liderul ALDE Alba, Gheorghe Bora este un om dintr-o bucata.Fara menajamente, dansul ne-a spus ca bunastarea in Baia de Aries este invers proportionala cu distanta fata de indepartata capitala Alba! Managementul defectuos a facut ca in…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține ca premierul Orban „a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio explicație”, atunci cand a adoptat Ordonanța de Urgența privind liberalizarea programelor naționale din sectorul...

- Un actor roman care traieste in China face dezvaluiri incredibile despre care este, de fapt, situația in China, dupa declanșare epidemiei de coronavirul. Barbatul marturisește ca panica este o stare generala și ca oamenii iși fac cele mai negre scenarii.