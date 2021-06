Stiri pe aceeasi tema

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- 90% dintre romanii din diaspora care trimit bani cu TransferGo prefera sa transfere de pe smartphone direct din aplicația mobila, spre deosebire de restul de 10% care aleg transferul de bani prin intermediul website-ului. Mai mult, numai in ultimii 3 ani utilizarea aplicației mobile TransferGo a crescut…

- Unde pleaca romanii in vacanța de Paște și 1 Mai. „Nu ai cum sa faci vacante in strainatate mai ieftin decat in Romania” Reprezentantul unei agenții de turism, Carmen Pavel, a discutat pentru DCNEWS.ro, referitor la variantele preferate de romani pentru vacanța de Paște, dar și problemele aparite la…

- Mai mult de jumatate din romanii din diaspora trimit bani in Romania inainte de Paste, o parte din aceste transferuri reprezentand plata ratelor bancare. Aproximativ 57% dintre utilizatorii romani aflati in strainatate efectueaza in aceasta luna transferuri de bani catre Romania prin intermediul TransferGo,…

