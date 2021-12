Stiri pe aceeasi tema

- Luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv, anunța ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In cursul zilei de luni, 6 decembrie, pana la ora 19:00, in urma utilizarii testelor…

- Ministerul Educatiei anunta ca luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv. In ce priveste modalitatea de utilizare a testelor, conducerea a 16.956 de unitati de invatamant cu personalitate juridica sau structuri…

- Datele Ministerului Educației au fost centralizate la ora 19:00. Potrivit comunicatului, luni, la nivel național, 17.677 unitați de invațamant dintr-un total de 17.915 au funcționat in sistem de predare cu prezența fizica, in clase. Testele pentru saliva au fost distribuite școlilor la finalul saptamanii…

- Niciun elev sau cadru didactic din judetul Giurgiu nu au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, luni, in urma aplicarii testelor antigen rapide pentru toti elevii si toate cadrele didactice din judet. "Niciun elev si niciun cadru didactic din judetul Giurgiu nu au raportat un test pozitiv…

- Cele doua sindicate reprezentative din domeniul Educației cer anularea acestei decizii a Ministerului Sanatații, susținand ca testarea elevilor ar trebuie sa se faca in familie, iar profesorii nu pot fi constranși in acest sens. Recenta decizie a autoritaților privind testarea elevilor care se prezinta…

- Testele de saliva pentru elevi: Cand se realizeaza recoltarea și ce se intampla cu cei testați pozitiv Testele de saliva pentru elevi: Cand se realizeaza recoltarea și ce se intampla cu cei testați pozitiv In prima și a patra zi lucratoare se va realiza testarea elevilor cu teste antigenice rapide,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca hotararea aprobata recent privind folosirea testelor rapide din saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 ofera tuturor angajatilor din sistemul de educatie, si nu doar elevilor, posibilitatea de a folosi aceste teste. „In acest moment, din perspectiva…

- Deja au fost raportate primele infectari cu coronavirus in randul cadrelor didactice și elevilor, in Timiș, la doar trei zile de la debutul anului școlari. Nu sunt persoane care s-au imbolnavit la școala.