8 secrete ale siluetei franceze perfecte Suplețea femeilor franceze este legendara. Cineva crede ca astfel de forme le sint oferite de gene, alții spun ca exercițiile fizice regulate, regimul de alimentare și deprinderea de a nu depași marimea porției de mincare. Am incercat sa ințelegem care este totuși secretul siluetei franceze impecabile și va impartașim sfaturile utile ale locuitorilor țarii. S-a dovedit ca sa fii supla și zvelta nu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

