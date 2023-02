Stiri pe aceeasi tema

- Meniu special la un restaurant din Alba Iulia pentru ziua de 24 ianuarie – Mica Unire. Ce conține o meniul ”Principatele Romane” Un restaurant din Alba Iulia a pregatit un meniu special, pentru a celebra 164 de ani de la 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane – Mica Unire. Clienții sunt invitați…

- IDEI pentru o MASA SPECIALA de REVELION. Preparate pentru meniul festiv din noaptea de ANUL NOU In principiu, masa de Revelion este compusa din mancaruri tradiționale, specifice Sarbatorilor de iarna indiferent de zona: preparate de casa din carne de porc, pește, vițel și pasare, relateaza alba24.ro.…

- Litoralul se pregatește intens pentru petrecerea dintre ani. Iar pentru cei care nu și-au rezervat nimic, s-au pregatit ultimele pachete speciale de revelion.„Pentru noaptea dintre ani am pregatit oferte de 3 nopți cu prețuri pornind de la 1015 lei și cina festiva, care se adauga separate, cu prețuri…

- Oamenii care aleg sa manance la restaurant trebuie sa gaseasca pe masa absolut toate necesarele pentru a avea o experiența placuta. Pe langa farfurii și tacamuri, mai sunt cateva elemente ce trebuie sa se afle pe masa. Mai jos vei gasi absolut toate informațiile despre cum sa arate o masa completa de…

- Continua serile invaluite in arome delicioase si preparate a la carte, la Miraval. In acest weekend Chef Foa, va gati doua meniuri delicioase, imbinand texturi si gusturi pentru o experienta culinara desavarsita. Nu uita sa iti rezervi o masa pentru ca locurile sunt limitate! Si in acest final de saptamana,…

- Restaurantul Trio by Peneș din Brașor organizeaza o petrecere de ,,Ziua Recunoștinței”. Organizatorii pregatesc un meniu special, care aduce in prim-plan deliciosul curcan umplut, dar și alte bunatați specifice acestei zile. Meniul pentru o persoana costa 120 de lei și conține: curcan umplut, cartofi…

- Un restaurant din Alba Iulia a fost inchis temporar, dupa ce pe rețelele sociale au aparut imagini cu gandaci filmați in bucataria localului. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Alba au mers in control și au fost șocați de ce au gasit acolo. Gandacii mișunau in voie peste tot: in chiuvete,…