8 martie – 8 personalități feminine din Harghita și Covasna De Ziua Internaționala a Femeii, Muzeul Național al Carpaților Rasariteni va propune sa ne amintim de 8 personalitați feminine din județele Covasna și Harghita, demne de aprecierea noastra pentru felul in care s-au remarcat profesional in diferite domenii de activitate, lasand astfel urme in memoria celor cu care au interacționat de-a lungul timpului. Uca Maria […] Articolul 8 martie – 8 personalitați feminine din Harghita și Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie dedicata Zilei Internationale a Femeii, in cadrul careia vor fi prezentate imagini ale unor femei care s-au remarcat de-a lungul timpului in diverse domenii de activitate, va fi vernisata joi, la Sfantu Gheorghe. Expozitia, denumita generic „Acele femei minunate”, aduce in prim-plan o serie…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) organizeaza, in aceasta perioada, ateliere de creație, in cadrul programului de educație muzeala „Sarbatoarea primaverii”, pe care il deruleaza aproximativ 15 ani. „MNCR – Muzeul National al Carpatilor Rasariteni organizeaza, incepand cu anul 2008, programul…

- Poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania- Filiala București, a finalizat un nou volum de poeme, al treisprezecelea: „Duminica, in octombrie”. Volumul, reprezentand cea de-a cincisprezecea apariție editoriala ce poarta semnatura scriitoarei, a vazut lumina…

- Sursa foto: Pall Emese/Facebook Evenimentul intitulat „Provocare la lectura – Ora de limba si literatura romana…altfel” s-a adresat elevilor din ciclurile gimnazial si liceal, sectia romana si sectia maghiara, si s-a desfasurat in mediul online. Sursa foto: Manuela Nicoleta Stinga/Facebook Proiectul…

- Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna a efectuat, miercuri, 18 perchezitii domiciliare la locuintele unor politisti banuiti de fapte coruptie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, precum si la sediul unei subunitati de politie, informeaza reprezentantii institutiei. Totodata,…

- Elevi din Sfantu Gheorghe, orașul Covasna dar și din Miercurea Ciuc au luat parte vineri, 13 ianuarie a.c., la activitațile cultural-educative organizate de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) Sf. Gheorghe, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Cu acest prilej a avut loc și lansarea ultimului…

- In cadrul Programului „Bursele Romani pentru Romani”, Asociația „Calea Neamului” a reușit sa acorde a treia transa aferenta anului 2022, in suma de 500 de lei, unui numar de 65 de elevi din județele Covasna, Harghita, Mureș și Satu-Mare, care invața in școli cu predare in lb. romana. Despre aceasta…

- Anul 2023 a fost declarat Anul Memorial Petofi in judetul Covasna, pe parcusul acestuia urmand sa fie organizate numeroase evenimente dedicate poetului si revolutionarului maghiar Petofi Sandor, de la nasterea caruia s-au implinit 200 de ani, a anuntat, marti, conducerea Consiliului Judetean. Potrivit…