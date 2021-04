8 focare de COVID-19 sunt active în Mureș Doua dintre focare sunt inregistrate in doua secții clinice din Targu Mureș iar celelalte sunt la școli, firme private și la un centru de varstnici. Autoritațile au luat masura carantinarii și izolarii persoanelor din focare și a contacților acestora. Deocamdata, DSP Mureș nu a comunicat unde sunt inregistrate aceste focare. Creșterea cazurilor din ultimele zile […] Articolul 8 focare de COVID-19... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din județul Alba au transmis ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9 cazuri noi de infectari cu Sars-Cov-2 in randul populației orașului Ocna Mureș. Cu un total de 51 cazuri active in ultimele 14 zile și o incidența de 3,65 cazuri la mia de locuitori, orașul Ocna Mureș intra cel…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 249 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.185 de teste efectuate, din care 601 teste rapide. Dintre cazurile noi, cele mai multe sunt din Timișoara (164), Giroc (17) și Lugoj…

- Daca nu apar noi focare intr-o localitate incidența va fi nesemnificativa, a precizat astazi, la Targu-Mureș, secretarul de stat Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat. Noua formula de calcul privind cazurile de SARS-COV-2 va fi aplicata de astazi. La calculul ratei de incidența nu vor mai…

- Aceasta inseamna o rata de pozitivare de aproape 13 la suta. Autoritatile au anuntat, de asemenea, inca 72 de decese asociate noului coronavirus, iar la terapie intensiva sunt internati 966 de pacienti. In județul Brașov incidența este de 2,08 la mie cu 93 de cazuri noi, in Mureș 1,13 cu 56 de cazuri…

- CARAȘ-SEVERIN – In timp ce unele focare abia se inchid, altele le iau locul, astfel ca in acest moment DSP a raportat 23 de focare active in județ. Pe langa cele familiale, se numara și cele din unele instituții, cum e focarul de pe secția ATI a Spitalului Județean sau Centrul Nera de la Oravița, ultimul…

- RECORD fara precedent in Spania: 39.000 de cazuri noi inregistrate in 24 de ore, cel mai negru bilanț de la inceputul pandemiei de COVID-19 Potrivit raportarilor Ministerului Sanatații, au fost confirmate 38.869 de cazuri noi si s-au inregistrat 195 de decese, ceea ce aduce bilanțul total la 2,176 de…

- Autoritațile au raportat și 86 de decese in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor de la inceputul pandemiei ajungand in țara noastra la 16.592. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.541. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI, la fel…

- Autoritațile județene au raportat, astazi, 184 de noi cazuri de COVID-19 (Timișoara – 91, Lugoj - 8, Buziaș - 1, Faget - 1... The post Aproape doua sute de noi infectari cu Covid-19 in Timis. Un deces in ultimele 24 de ore. Sapte focare active la nivelul judetului appeared first on Renasterea banateana…