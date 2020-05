75% dintre europeni vor sa calatoreasca in 2020. In Romania, ponderea ajunge la 87% Trei sferturi dintre europeni (75%) planuiesc sa calatoreasca in 2020, dar cu preponderenta in interiorul tarilor lor, in timp ce sase din zece (60%) dintre acestia cred ca bugetul lor de vacanta va fi la fel ca inaintea pandemiei sau doar putin mai mic, arata rezultatele unui sondaj realizate de o retea de gazduire bagaje, in colaborare cu un blog romanesc de calatorii.



Pe acelasi subiect, raspunsurile din Romania depasesc media europeana, ponderea celor care vor sa calatoreasca (si) in interiorul tarii in acest an fiind de 87%.



Conform datelor centralizate de LuggageHero… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

