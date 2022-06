Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40% din populatia judetului s-a autorecenzat in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021, a informat, marti, Prefectura Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Etapa de colectare a datelor de Recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online, incepe astazi. Institutul National de Statistica (INS) incepe, astazi, 31 mai 2022, etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe marti. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National de Statistica…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National…

- Etapa de autorecenzare a populației s-a prelungit cu 12 zile! Primaria orașului Topoloveni informeaza ca s-a prelungit perioada de autorecenzare a populației pana pe 27 mai 2022, ca urmare a deciziei Comisiei Centrale a Recensamantului Populației și Locuințelor. Etapa de culegere a datelor de la populație…

- Primaria Municipiului Pitești informeaza ca s-a prelungit perioada de autorecenzare a populației pana pe 27 mai 2022, ca urmare a deciziei Comisiei Centrale a Recensamantului Populației și Locuințelor. Etapa de culegere a datelor de la populație prin interviuri fața in fața cu ajutorul recenzorilor…

- Social Perioada de autorecenzare pe platforma online a fost prelungita pana pe 27 mai mai 13, 2022 10:44 Duminica, 15 mai, ar fi trebuit sa se incheie cea de-a doua etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor, respectiv etapa de autorecezare și autorecenzare asistata. Conducerea Institutului…

- Pana in ziua de 28 aprilie 2022, la nivelul Iașului au fost inregistrate in jur de 150.000 de chestionare completate in etapa de autorecenzare din cadrul recensamantului populației și locuințelor. Conform autoritaților ieșene, 46% dintre chestionare au fost completate de ieșenii care locuiesc in mediul…