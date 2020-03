Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau a semnat un acord de colaborare cu Asociația Naționala pentru Turism Receptor din Republica Moldova (ANTRIM), care iși propune sa dezvolte activitați de promovare a orașului pentru a atrage cat mai mulți turiști.

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat vineri ca Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al Sectorului 1 salveaza Padurea Baneasa. "In colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Directia Silvica Ilfov - Romsilva, am gasit solutia pentru a salva Padurea Baneasa, in urmatoarea forma: toate…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a declarat, duminica seara, la Romania TV, dupa atacurile la adresa sa, ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa se gandeasca la oameni și sa lase deoparte atacurile politice."Pentru mine, Orban este Dragnea 2. Face acelea;i lucruri. Ii transmit…

- Daniel Florea oferit și o explicație pentru vanataia de la ochiul drept: a fost cauzata de o manușa luata de vant. Manușa l-a pocnit in timp ce incerca sa deszapezeasca drumurile din Sectorul 5 al Capitalei, noaptea.

- ALDE solicita masuri urgente pentru menținerea curațeniei in Sectorul 5 al Capitalei. Apelul este facut prin intermediul lui Marius Daniel Dumitrașcu, candidat al partidului la Consiliul Local al Sectorului 5. El solicita in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook masuri mai dure din partea…

- "Cred ca da, la Primaria sector 3. (...) Probabilitatea foarte mare e sa candidez ca independent", a declarat edilul Sectorului 3, Robert Negoita.In ceea ce priveste faptul ca unii ar putea spune ca e foarte comod ca in postura de independent sa se distanteze de PSD, care are in prezent…

- Poliția din New Delhi a reținut zeci de oameni care protestau impotriva noii legi a cetațeniei, care este vazuta ca anti-musulmana, dupa ce demonstrantii ce au inceput sa se adune in fața istoricului Fort Roșu din capitala Indiei, sfidand interdicția impusa de autoritati pentru adunarile publice,…

- Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook un clip video in care prezinta cetațenilor Bucureștiului o parte a echipei sale. Alaturi de Firea, in birou, se afla un calorifer electric, simbol al avariilor multiple la rețeaua de termoficare care ii afecteaza constant pe bucureștenii nevoiți astfel…