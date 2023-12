70% dintre români cred că taxele vor crește în 2023 Se apropie 2024, dar romanii privesc tematori la noul an. Un raport al companiei de cercetare Ipsos, realizat in 33 de țari, arata ca 70% dintre romani se așteapta ca taxele sa creasca anul viitor. Este unul dintre cele mai mari procente la nivel global. Ne mai despart doar 27 de zile de 2024 și in timp ce alte națiuni se uita increzatori spre viitor, noi, romanii, ne gandim la ce taxe și impozite marite ne va mai aduce anul urmator. Raportul „Monitorul global al inflației” realizat in 33 de țari, printre care și Romania, de catre compania de cercetare Ipsos, a facut o radiografie a așteptarilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

